Spari nel quartiere Sanità a Napoli | due giovani feriti uno in pericolo di vita

I due giovani colpiti mentre erano su uno scooter: uno in prognosi riservata. Le indagini della Dda al lavoro per chiarire dinamica e movente. Napoli, 18 gennaio 2026 – Due ragazzi, di 20 e 21 anni, sono rimasti feriti in maniera grave nella notte nel rione Sanità di Napoli, colpiti da colpi d’arma da fuoco mentre viaggiavano in sella a uno scooter in vico Lammatari. Uno dei giovani è stato raggiunto al braccio, il secondo al petto, con perforazione polmonare. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Vecchio Pellegrini. Il ventenne colpito al petto è ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

