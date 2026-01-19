Sparatoria al Rione Sanità caccia ai responsabili | due giovani feriti uno è grave

Nella notte tra sabato e domenica, nel Rione Sanità, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due giovani. Uno di loro, di 19 anni, è stato trasportato al Vecchio Pellegrini in condizioni gravi dopo un intervento chirurgico. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’accaduto.

Due giovani colpiti nel Rione Sanità nella notte tra sabato e domenica. Il 19enne è ricoverato al Vecchio Pellegrini dopo un intervento chirurgico. Indagini della DDA sulle immagini di videosorveglianza Ad avere la peggio è stato P. P., 19 anni, raggiunto da colpi al torace. Il giovane è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano serie e il ragazzo è tuttora sotto osservazione medica. Ferito in maniera meno grave A. M., 20 anni, colpito a un braccio. Anche lui è stato soccorso e medicato nello stesso presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su 2anews.it

Nella notte nel rione Sanità di Napoli si è verificato un episodio di sparatoria, con due persone ferite. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Uno dei feriti, un uomo di 29 anni, ha riportato ferite a un braccio, mentre un ragazzo di 19 anni è stato colpito al torace ed è attualmente in rianimazione.

Napoli – Non erano armati i due giovani rimasti feriti l'altra notte in una sparatoria nel cuore del Rione Sanità. E questo lascia pensare che chi ha fatto fuoco, vedendoli arrivare in. moto, ha potuto pensare che si trattasse di "nemici" pronti a sparare. O forse i du

Una sparatoria ha scosso ieri sera il rione Sanità, nel cuore di Napoli. L'agguato è avvenuto in vico Lammatari, dove due giovani sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco mentre viaggiavano a bordo di uno scooter. Secondo le prime ricostruzioni, ad aprire il