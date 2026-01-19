Spalletti e il ricordo di Vialli | Lasciava segni ovunque non voleva vedermi debole

Durante l’evento al Teatro Regio di Torino dedicato a Gianluca Vialli, Luciano Spalletti ha condiviso ricordi personali, evidenziando l’impatto che l’amico ha avuto sulla sua vita. Con tono sobrio e rispettoso, il tecnico ha ricordato come Vialli lasciasse tracce ovunque, evitando di vederlo debole. Un momento di riflessione che ha approfondito il legame tra i due e il valore della forza interiore nel mondo dello sport.

Sul palco del Teatro Regio di Torino, durante l'evento dedicato a Gianluca Vialli, Luciano Spalletti ha offerto un racconto intimo e personale, intrecciando memoria, ironia e una riflessione profonda sul mestiere di allenatore. Non un discorso celebrativo di rito, ma una testimonianza viva di come Vialli abbia inciso nelle persone prima ancora che nel calcio. L'intervento di Spalletti ha restituito il profilo di un leader capace di alzare gli altri, di non accettare fragilità come destino e di lasciare tracce riconoscibili ovunque fosse passato. Il primo incontro e l'amicizia nata sul campo. Spalletti torna indietro agli inizi, quando giocava in C2 e le squadre di Serie A organizzavano amichevoli.

