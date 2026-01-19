Spagnatreni deragliati | almeno 39 morti

Il tragico incidente avvenuto ieri sera sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, ad Adamuz, ha causato almeno 39 vittime. Due treni sono deragliati, aggravando la situazione e portando a un bilancio ancora in aggiornamento. Le autorità stanno intervenendo per gestire le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

7.09 Si aggrava il tragico bilancio del deragliamento che ha coinvolto ieri sera due treni sulla linea di Alta velocità Madrid-Andalusia ad Adamuz. Sono almeno 39 le vittime, secondo quanto hanno informato i servizi di emergenza. Almeno 75 i feriti ricoverati, dei quali 15 gravi, stando al bilancio provvisorio fatto dal governatore dell'Andalusia, Moreno. Nell'incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid e uno a lunga percorrenza Alvia da Madrid a Huelva.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Spagna,treni deragliati:almeno 24 morti

Nella notte tra ieri e oggi, un incidente sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ha causato il deragliamento di due treni ad Adamuz. Il bilancio provvisorio indica almeno 24 morti, aggravando così la gravità dell’accaduto. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’incidente.

Due treni deragliati in Spagna, almeno 5 morti e numerosi feriti

Il 18 gennaio 2026, nel sud della Spagna, si è verificato un grave incidente ferroviario tra due treni ad alta velocità ad Adamuz. L’incidente ha causato almeno cinque decessi e numerosi feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro, che ha avuto un impatto significativo sulla rete ferroviaria locale.

