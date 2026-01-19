Spagna scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia | almeno 39 morti e 122 feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità. L'incidente, avvenuto domenica, ha causato almeno 39 morti e 122 feriti. L'evento ha avuto luogo nel sud della Spagna, a circa 200 km a nord di Malaga, e sta attirando l'attenzione delle autorità e delle forze di sicurezza locali.

Adamuz, 19 gennaio 2026 – Sono almeno 39 i morti nel grave incidente ferroviario avvenuto domenica nel sud della Spagna, dove due treni dell’alta velocità si sono scontrati ad Adamuz (Cordoba), circa 200 km a nord di Malaga. Sono invece 122 le persone rimaste ferite, di cui 48 (tra cui 5 minori) rimangono ricoverati in ospedale, tra cui cinque minori. Lo rende noto il servizio di emergenza della Giunta Regionale dell’Andalusia nel suo ultimo bollettino. Tra i ricoverati ci sono 11 adulti e un minore in terapia intensiva. Sono invece 74 i feriti che sono già stati dimessi. Il bilancio della collisione non è “definitivo”, ha affermato il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente su X, lasciando intendere che potrebbe ancora aumentare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

