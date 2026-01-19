Spagna | Renzi ' che dolore un pensiero commosso'
Le notizie provenienti dalla Spagna suscitano grande dolore. A nome di molti, esprimiamo vicinanza alle famiglie delle vittime e a chi ha subito ferite. È un momento difficile che richiede solidarietà e rispetto, ricordando l’importanza di unione e comprensione in situazioni di crisi.
Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Che dolore le notizie che arrivano dalla Spagna. Alle famiglie delle vittime e ai feriti va il nostro pensiero commosso". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews sull'incidente ferroviario in Spagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il Papa incontra i parenti delle vittime di Crans-Montana: “Sono commosso, tanto dolore. Prego per voi”
Il Papa ha incontrato oggi in Vaticano i parenti delle vittime di Crans-Montana, esprimendo vicinanza e preoccupazione. Leone XIV ha ascoltato le testimonianze e ha offerto parole di conforto, riconoscendo il dolore delle famiglie coinvolte. L'incontro si è svolto in un clima di sobrietà e rispetto, sottolineando l'importanza della memoria e della solidarietà di fronte a una tragedia così grave.
Mattarella al Re di Spagna, profondo dolore e vicinanza per il disastro - 'Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell'Andalusia, che ... notizie.tiscali.it
