Spagna | Madrid ' 21 morti e 30 ricoverati a causa incidente ferroviario'

Un grave incidente ferroviario si è verificato a Madrid, nel sud della Spagna, causando almeno 21 vittime e il ricovero di 30 feriti. L’incidente coinvolge due treni ad alta velocità e le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto. Si tratta di un evento che ha suscitato grande preoccupazione e attenzione nel paese.

Madrid, 19 gen. (AdnkronosAfp) - La collisione di ieri tra due treni ad alta velocità nel sud della Spagna ha causato almeno 21 morti e il ricovero in ospedale di 30 persone ferite. Questo il bilancio comunicato oggi dal ministro dei Trasporti Oscar Puente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordova, è salito a 24 morti. L’incidente ha coinvolto un treno e ha causato numerosi feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità, mentre la comunità locale si prepara a fronteggiare le conseguenze di questo grave evento.

Un incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, Cordoba, sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, ha causato 24 vittime e 75 feriti. L’evento, descritto come «strano e difficile da spiegare», si è verificato domenica alle 19:39, coinvolgendo due treni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che rappresenta un grave episodio nel sistema ferroviario spagnolo.

