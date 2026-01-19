Il 18 gennaio 2026, nei pressi di Adamuz, in Spagna, si è verificato un grave incidente ferroviario che ha causato almeno 39 vittime e diversi feriti. Le immagini mostrano l'intervento notturno delle forze di sicurezza, impegnate nel soccorso e nelle operazioni di identificazione. Questa tragedia evidenzia le conseguenze di un evento che ha profondamente colpito la comunità locale e l’intera regione.

Nel video il lavoro notturno degli uomini della Guardia Civil spagnola, intervenuti per cercare di localizzare i sopravvissuti e identificare le vittime di una collisione ferroviaria avvenuta il 18 gennaio 2026 ad Adamuz, in cui hanno perso la vita almeno 39 persone e molte sono rimaste ferite. Squadre di soccorso specializzate ed esperti forensi sono attualmente dispiegate sul luogo dell’incidente, dove un treno ad alta velocità Iryo e un servizio Alvia si sono scontrati (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Spagna, le immagini del disastro ferroviario nei pressi di Cordoba: morti e feriti

Disastro ferroviario in Spagna, 21 morti e 75 feriti. Il ministro: “Treno e binari nuovi, incidente strano”

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, provocando 21 vittime e 75 feriti. Il ministro dei Trasporti Óscar Puente ha affermato che il treno Iryo e i binari sono stati recentemente ristrutturati, definendo l’incidente come un evento insolito. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulla dinamica dell’accaduto, per garantire la sicurezza futura del trasporto ferroviario.

Due treni alta velocità deragliano in Spagna, vicino Cordoba, almeno 24 morti e 100 feriti

Due treni ad alta velocità hanno deragliato nei pressi di Córdoba, in Spagna, provocando almeno 24 vittime e oltre 100 feriti. L’incidente si è verificato lungo la linea che collega Madrid con l’Andalusia. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e condurre le indagini, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cause e le conseguenze dell’accaduto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Spagna, scontro frontale tra treni ad alta velocità: le prime drammatiche immagini - Grave incidente ferroviario in Andalusia: due treni ad alta velocità si scontrano ad Adamuz. affaritaliani.it