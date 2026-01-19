Spagna deragliano due treni in Andalusia | decine di vittime Le testimonianze drammatiche dei sopravvissuti | C’erano molti morti

Due treni si sono scontrati in Andalusia, provocando numerose vittime. Un convoglio proveniente da Malaga e diretto a Madrid ha deragliato dopo l’incidente con un treno in direzione opposta. Le testimonianze dei sopravvissuti descrivono scene drammatiche e numerosi morti. L’incidente ha suscitato grande cordoglio e richieste di approfondimenti sulla sicurezza ferroviaria nella regione.

La tragedia è avvenuta all'altezza di Adamuz (Cordova). Nell'incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, e uno di lunga percorrenza Alvia (Renfe), con oltre 200 persone a bordo, che viaggiava in direzione opposta, da Madrid a Huelva. Il bilancio delle vittime è, per adesso, di 39 morti, ma sembra destinato a salire. Decine i feriti. La circolazione ferroviaria fra Madrid e la regione Andalusia è stata sospesa ed è stato attivato il livello 1 di emergenza di Protezione Civile. Sul luogo del disastro, l’inferno. Secondo una prima ricostruzione fornita da Adif, le infrastrutture ferroviarie spagnole, l’incidente è avvenuto alle 19:39, quando un treno della compagnia Iryo in servizio tra Malaga e Madrid Puerta de Atocha è deragliato nei deviatoi di ingresso alla via 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea parallela dove transitava in senso contrario il treno proveniente da Madrid e diretto a Huelva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti e decine i feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, con due treni che sono deragliati. Al momento, si contano 39 vittime e numerosi feriti, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La situazione rimane sotto osservazione, e si attendono aggiornamenti sulle indagini e sui soccorsi.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine i feriti. Tre vagoni precipitati, passeggeri intrappolati

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Aldamuz, Cordova, provocando la morte di 39 persone e il ferimento di numerosi altri. Due treni sono deragliati, con tre vagoni che sono precipitati e alcuni passeggeri rimasti intrappolati. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, e le autorità stanno conducendo le indagini per determinare le circostanze dell'accaduto.

