Un incidente ferroviario avvenuto in Andalusia, vicino a Adamuz, nella provincia di Córdoba, ha provocato 39 vittime e 75 feriti. Due treni dell’alta velocità sono deragliati in circostanze ancora da chiarire. La notizia ha suscitato grande risonanza, richiamando l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi di trasporto e le procedure di emergenza adottate sul territorio. Restano in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Un grave incidente ferroviario in Spagna ha causato 39 morti e 75 feriti. La tragedia è avvenuta vicino Adamuz, nella provincia di Cordoba, dove due treni dell’alta velocità sono deragliati. Il ministro dei Trasporti iberico Oscar Puente ha riferito che al momento non si conoscono le cause del sinistro. “Tutti gli esperti in materia ferroviaria sono straniti da questo incidente, è molto strano e molto difficile da spiegare”, ha affermato spiegando che il treno era nuovo e anche i binari erano stati rinnovati nel maggio 2025 con un investimento di 700 milioni di euro. Incidente ferroviario in Spagna – La diretta Inizio diretta: 190126 07:00 Fine diretta: 190126 23:00 07:20 190126 Re Felipe e regina Letizia: "Cordoglio per le vittime" “Continuiamo a seguire con grande preoccupazione il grave incidente tra due treni ad alta velocità ad Adamuz”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti e 75 feriti – La diretta

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: morti e feriti

Due treni ad alta velocità sono deragliati ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, in Andalusia. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 gennaio, ha causato alcuni feriti e si stanno ancora valutando eventuali vittime. Le autorità locali stanno intervenendo per gestire la situazione e per le operazioni di soccorso. L’evento ha suscitato attenzione per le implicazioni sulla sicurezza dei trasporti nella regione.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 24 mortie 75 feriti (15 gravissimi).Tre vagoni precipitati, passeggeri intrappolati

Due treni sono deragliati in Andalusia, causando 24 vittime e 75 feriti, di cui 15 in modo grave. L’incidente è avvenuto a Aldamuz, vicino a Cordova, con tre vagoni precipitati e passeggeri rimasti intrappolati. Il ministro dei Trasporti spagnolo ha dichiarato che le cause dell’incidente non sono ancora chiare, e che si tratta di un episodio difficile da spiegare anche per i tecnici.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Spagna, due treni ad alta velocità deragliano in Andalusia: morti e feriti, linea interrotta - Deragliamento di due treni ad alta velocità in Andalusia: il bilancio è drammatico. notizie.it