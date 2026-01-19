Spagna deragliamento treni in Andalusia | i rilievi della scientifica

Un incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, coinvolgendo due treni ad alta velocità sulla linea Madrid-Andalusia. L’incidente ha causato almeno 39 vittime e numerosi feriti, alcuni in condizioni gravi. La polizia scientifica sta conducendo rilievi sul luogo per accertare le cause del deragliamento e garantire la sicurezza dei passeggeri coinvolti.

Almeno 39 morti e 152 feriti, alcuni dei quali gravi, nella tragedia ferroviaria in Spagna: due treni sono deragliati sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, ad Adamuz, vicino a Cordoba. Un treno partito da Malaga e diretto a Madrid è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio che transitava in direzione opposta diretto a Huelva, facendolo deragliare a sua volta. La polizia scientifica al lavoro sul luogo del disastro.

In Spagna, il numero delle vittime del deragliamento di due treni ad alta velocità tra Madrid e Andalusia è salito a 39. L’incidente ha coinvolto un convoglio Iryo e un treno Alvia di Renfe nei pressi di Adamuz, a Cordova, causando numerosi feriti. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Cosa si sa dello scontro tra due treni in Spagna - L'incidente è avvenuto all'altezza di Adamuz, vicino a Cordova, in Spagna, a causa del deragliamento di uno dei due convogli. ilfoglio.it

