Il bilancio del deragliamento di due treni sulla linea alta velocità Madrid-Andalusia, avvenuto ieri sera ad Adamuz, è purtroppo aumentato. Sono confermati 24 i decessi, mentre le operazioni di soccorso e indagine sono in corso. L’incidente solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza del trasporto ferroviario in Spagna.

7.09 Si aggrava il tragico bilancio del deragliamento che ha coinvolto ieri sera due treni sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ad Adamuz. Sono almeno 24 le vittime, secondo quanto hanno informato i servizi di emergenza. Almeno 75 i feriti ricoverati, dei quali 15 gravi, stando al bilancio provvisorio fatto dal governatore dell'Andalusia, Moreno. Nell'incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid e uno a lunga percorrenza da Madrid a Huelva.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Spagna,deragliamento treni:24 i morti

Il bilancio del deragliamento avvenuto ieri sera sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, nella zona di Adamuz, è peggiorato, portando a 24 vittime. L’incidente ha coinvolto due treni e rappresenta una grave perdita nel settore ferroviario spagnolo. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Spagna, deragliamento di 2 treni: 10 morti

Due treni ad alta velocità sono usciti dai binari a Adamuz, Cordova, causando la morte di dieci persone. L'incidente si è verificato nella regione andalusa e le autorità stanno ancora indagando sulle cause. La tragedia ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie nel paese.

