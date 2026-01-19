Spagna deragliamento in Andalusia | i soccorritori ancora sul posto a 18 ore dall' incidente

In Andalusia, Spagna, la Guardia Civil continua le operazioni di soccorso a 18 ore dall’incidente ferroviario avvenuto a Adamuz. L’incidente ha provocato almeno 39 vittime e più di 150 feriti. Le autorità sono ancora sul posto per gestire la situazione e fare luce sulle cause dell’accaduto.

In Spagna la Guardia Civil è ancora al lavoro sul luogo dell’incidente in località Adamuz, in Andalusia, dove un incidente ferroviario ha causato almeno 39 morti e oltre 150 feriti. Il governatore dell’Andalusia Juan Manuel Moreno Bonilla, intervistato dalla radio nazionale spagnola Rne, ha detto che non esclude che il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario ad Adamuz possa aumentare. Moreno Bonilla ha riferito che i mezzi di soccorso sono tornati sul posto dell’incidente e che saranno rimossi i resti dei due treni ad alta velocità che ieri sera sono deragliati e si sono scontrati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Spagna, deragliamento treni in Andalusia: i rilievi della scientifica

Un incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, coinvolgendo due treni ad alta velocità sulla linea Madrid-Andalusia. L’incidente ha causato almeno 39 vittime e numerosi feriti, alcuni in condizioni gravi. La polizia scientifica sta conducendo rilievi sul luogo per accertare le cause del deragliamento e garantire la sicurezza dei passeggeri coinvolti.

Spagna, deragliamento treni in Andalusia: le immagini aeree del luogo dello scontro

Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia. Due treni sono deragliati, causando almeno 39 vittime e 152 feriti, alcuni gravi. Le immagini aeree mostrano l’area interessata dallo scontro, evidenziando la portata della tragedia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

