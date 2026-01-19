Due treni ad alta velocità sono usciti dai binari a Adamuz, Cordova, causando la morte di dieci persone. L'incidente si è verificato nella regione andalusa e le autorità stanno ancora indagando sulle cause. La tragedia ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie nel paese.

Due treni ad alta velocità sono deragliati in Spagna, all’altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: lo riporta l’agenzia Efe. Secondo fonti della Guardia Civil, l’incidente “ha causato morti feriti”. E’ salito a 10 il drammatico bilancio del grave incidente ferroviario, con il deragliamento di due treni dell’alta velocità in Spagna, secondo quanto segnalato dai servizi di emergenza. Almeno un centinaio i feriti, dei quali 25 gravi e numerosi passeggeri ancora incastrati fra le lamiere dei vagoni deragliati. ANSA – foto da X?? El descarrilamento de un tren provoca el choque con otro en Adamuz (Córdoba). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Spagna, deragliamento di 2 treni: 10 morti

