Spagna deragliamento di 2 treni | 10 morti
Due treni ad alta velocità sono usciti dai binari a Adamuz, Cordova, causando la morte di dieci persone. L'incidente si è verificato nella regione andalusa e le autorità stanno ancora indagando sulle cause. La tragedia ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie nel paese.
Due treni ad alta velocità sono deragliati in Spagna, all’altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: lo riporta l’agenzia Efe. Secondo fonti della Guardia Civil, l’incidente “ha causato morti feriti”. E’ salito a 10 il drammatico bilancio del grave incidente ferroviario, con il deragliamento di due treni dell’alta velocità in Spagna, secondo quanto segnalato dai servizi di emergenza. Almeno un centinaio i feriti, dei quali 25 gravi e numerosi passeggeri ancora incastrati fra le lamiere dei vagoni deragliati. ANSA – foto da X?? El descarrilamento de un tren provoca el choque con otro en Adamuz (Córdoba). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Un incidente ferroviario si è verificato nella provincia di Córdoba, in Spagna, provocando almeno 10 decessi. Il treno coinvolto è uscito dai binari e si è scontrato con un altro convoglio, causando gravi conseguenze. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie per chiarire le cause dell’incidente.
Un incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Adamuz, in provincia di Córdoba. Due treni ad alta velocità sono deragliati, provocando almeno dieci vittime e numerosi feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e avviare le indagini sull’accaduto.
Spagna, deragliati due treni sulla linea dell'alta velocità nella provincia di Cordova: almeno cinque morti, diverse persone intrappolate tra i rottami. Un treno Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid è deragliato alle ore all'ingresso del binario 1 di Adamuz e ha x.com
