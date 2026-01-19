Spagna deraglia un treno | decine di morti Il ministro | Incidente strano

Un grave incidente ferroviario si è verificato ieri sera in Andalusia, causando almeno 39 decessi e più di 150 feriti, alcuni in condizioni critiche. Il ministro ha definito l’accaduto come un “incidente strano”, mentre le autorità stanno avviando le indagini per chiarire le cause di questo tragico evento. La comunità locale si stringe intorno alle vittime e ai loro familiari in questo momento difficile.

n gravissimo incidente ferroviario ha sconvolto ieri sera l’Andalusia, causando almeno 39 morti e oltre 150 feriti, di cui 24 in condizioni gravi e diversi ancora in pericolo di vita. Il bilancio è pesantissimo e potrebbe aggravarsi ulteriormente.Il dramma si è verificato intorno alle 19:39 nei pressi della stazione di Adamuz, in provincia di Córdoba. Un treno ad alta velocità Iryo, partito da Málaga alle 18:40 diretto a Madrid Puerta de Atocha con 317 passeggeri a bordo, ha deragliato con gli ultimi tre vagoni proprio all’ingresso dei deviatoi della via 1. I carri hanno invaso la linea parallela, dove transitava in senso opposto un treno Renfe Alvia diretto da Madrid a Huelva, che procedeva a circa 200 kmh. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

