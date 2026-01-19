Spagna 39 morti e oltre 100 feriti nello scontro tra i due treni | Corpi sbalzati a centinaia di metri altri forse sotto i vagoni – Il video

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, provocando almeno 39 decessi e più di 100 feriti. L’incidente ha coinvolto due treni e si sono registrati danni considerevoli, con testimonianze di corpi sbalzati e persone intrappolate. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

È di almeno 39 morti accertati e oltre 100 feriti il bilancio del tragico incidente ferroviario avvenuto domenica sera in Spagna. Il deragliamento ha coinvolto alle 19:39 di domenica due treni sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ad Adamuz ( Cordoba ): un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, e uno di lunga percorrenza Alvia (Renfe), che con oltre 200 persone a bordo transitava in direzione opposta, da Madrid a Huelva. Il presidente della regione dell’Andalusia Juanma Moreno ha riferito che i corpi delle vittime dell’incidente ferroviario sono stati sbalzati dai finestrini a causa dell’impatto «incredibilmente violento» tra i due convogli e ritrovati anche a centinaia di metri di distanza.🔗 Leggi su Open.online

Scontro tra due treni in Spagna: salgono a 39 i morti, un centinaio di feriti

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine i feriti. Tre vagoni precipitati, passeggeri intrappolati

