Nella serata del 19 gennaio 2026, in via Nicolò Dall’Arca a Bologna, si è verificato un episodio di violenza ai danni di una pizzeria d’asporto. Alcuni individui, armati di mazze e spranghe, hanno danneggiato la vetrina del locale, in un’azione che sembra legata a un episodio di spaccio. La polizia sta indagando per chiarire i motivi e le responsabilità dell’accaduto.

Bologna, 19 gennaio 2026 – Con mazze e spranghe hanno colpito la vetrina di una pizzeria d’asporto in via Nicolò Dall’Arca. A distruggerla in mille pezzi è stata una banda di una decina di persone che, con violenza, intorno a mezzanotte dell’altra sera, ha seminato il panico in una delle vie più abitate e note della Bolognina. Non si tratta di vandali, bensì di pusher organizzati per ’dare una lezione’ a un commerciante che “parla troppo”. Sparatoria in Bolognina, l'arrivo dei soccorsi La spedizione punitiva. Una spedizione punitiva, insomma, per un cittadino che, ogni volta che fuori dal suo piccolo locale si creano disordini tra spaccio e consumo, “chiama la polizia e non ha paura di ripercussioni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio in Bolognina, spedizione punitiva contro un pizzaiolo

La Bolognina non può più attendere - Le parole di un residente della Bolognina, raccolte dal Carlino, sono una testimonianza grave e preoccupante di ciò che sta succedendo nel quartiere già teatro di tanti fatti di cronaca. msn.com

Spaccio, lite tra gang a colpiti di machete: un ferito grave x.com

Accoltellato in scontro tra bande a Bologna, grave giovane. I fatti nel pomeriggio di ieri forse legati al mondo dello spaccio di stupefacenti #ANSA - facebook.com facebook