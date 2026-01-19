Spaccata alla libreria ladri dentro per un’ora

Emergono dettagli ancor più sconcertanti sul furto con spaccata di cui abbiamo dato conto ieri che ha subito nella notte tra venerdì e sabato scorsi la libreria "La Quercia dell’Elfo", in pieno centro storico a Vignola. A riferirli è la titolare, Stefania Zappi, che ha avuto modo, nel frattempo, di visualizzare tutte le immagini del suo sistema di telecamere a circuito chiuso. "Rispetto a quando appariva in un primo momento – ha spiegato Zappi – è stato possibile appurare che i delinquenti che sono entrati nella libreria erano due. Al di là del danno materiale (2 computer, un cellulare, contanti dal fondo cassa e merce varia, tra cui anche articoli piuttosto costosi, ndr), quello che dispiace e colpisce è la totale tranquillità che manifestano nelle loro azioni: per ben dieci minuti – prosegue la titolare di "La Quercia dell’Elfo - hanno provato a sfondare con un mattone la vetrina su via Soli, finché non sono riusciti appunto a crearsi un’apertura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella zona centrale della città, si sono verificati recenti episodi di criminalità, tra cui un furto con spaccata presso una libreria e un tentativo di accesso non autorizzato in un altro locale commerciale. La dinamica degli eventi evidenzia le sfide di sicurezza che affrontano le attività commerciali del centro storico, sottolineando l’importanza di misure preventive e di un’attenzione costante alla tutela dei beni e dei clienti.

