Sotto le torri cure di qualità ma uno su quattro vira sul privato

Da bolognatoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, le torri di cura rappresentano un punto di riferimento per la qualità dell’assistenza sanitaria pubblica. Tuttavia, un quarto dei cittadini si rivolge al privato, spesso a causa delle lunghe liste di attesa nel pubblico. Questo fenomeno evidenzia un divario tra servizi offerti e esigenze reali, sottolineando la necessità di un miglioramento delle strutture pubbliche per garantire accesso e tempestività a tutti.

Sembra un paradosso: i cittadini promuovono la qualità delle cure, ma sono costretti a rivolgersi alla sanità privata, a causa delle lunghe attese. È la fotografia scattata dal nuovo report di Nomisma per l’Osservatorio Sanità di UniSalute, aggiornato al gennaio 2026.Tra eccellenze e primati: nei.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Sanità pubblica: più della metà degli italiani soddisfatti della qualità delle cure, ma il 30 per centro costretto a ricorrere al privato per aggirare le liste d’attesa
Un’indagine Nomisma per UniSalute evidenzia che oltre la metà degli italiani sono soddisfatti delle cure pubbliche, ma il 30% ricorre al privato per le lunghe liste d’attesa. Il rapporto tra sanità pubblica e privata si sta consolidando, riflettendo le difficoltà di un sistema che, pur garantendo qualità, spesso non riesce a soddisfare tempestivamente le esigenze dei cittadini.

