Sotto le torri cure di qualità ma uno su quattro vira sul privato

In Italia, le torri di cura rappresentano un punto di riferimento per la qualità dell’assistenza sanitaria pubblica. Tuttavia, un quarto dei cittadini si rivolge al privato, spesso a causa delle lunghe liste di attesa nel pubblico. Questo fenomeno evidenzia un divario tra servizi offerti e esigenze reali, sottolineando la necessità di un miglioramento delle strutture pubbliche per garantire accesso e tempestività a tutti.

Sembra un paradosso: i cittadini promuovono la qualità delle cure, ma sono costretti a rivolgersi alla sanità privata, a causa delle lunghe attese. È la fotografia scattata dal nuovo report di Nomisma per l’Osservatorio Sanità di UniSalute, aggiornato al gennaio 2026.Tra eccellenze e primati: nei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sanità pubblica: più della metà degli italiani soddisfatti della qualità delle cure, ma il 30 per centro costretto a ricorrere al privato per aggirare le liste d’attesa

Un’indagine Nomisma per UniSalute evidenzia che oltre la metà degli italiani sono soddisfatti delle cure pubbliche, ma il 30% ricorre al privato per le lunghe liste d’attesa. Il rapporto tra sanità pubblica e privata si sta consolidando, riflettendo le difficoltà di un sistema che, pur garantendo qualità, spesso non riesce a soddisfare tempestivamente le esigenze dei cittadini.

