Sorry Baby | abitare lo spazio goffo dei brutti pensieri

È un ambiente psichico, quello nutrito da Eva Victor in Sorry, Baby. Un immaginario contradditorio e non lineare, circolarmente affacciato sul percepito ovattato di un trauma che tutt’attorno ha depositato detriti – schegge di un’esistenza ritiratasi dalla vita con grazia e affilato sarcasmo. Il fatto è scarno, raccontato senza clamore: la violenza sessuale subita da Agnes è la genesi di uno spaccato di intima dissociazione e solidale guarigione. Cimentandosi in regia, sceneggiatura e interpretazione, Eva Victor esordisce al cinema con grande consapevolezza espressiva. Dando cioè l’impressione di sapere dove cercare e come restituire la sensibilità comunicativa da destinare a tematiche complesse, malinconiche e sempre un po’ maldestre. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Accorrete, weirdo: ‘Sorry, Baby’ è per voi - L'esordio alla regia di Eva Victor ha tutte le carte in regola per essere ricordato, un giorno, come una grande opera prima. rollingstone.it

