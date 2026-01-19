Sorbetto Lumìa è il nuovo must-have beauty di Lávika Un gel detergente ispirato agli agrumi di Sicilia

Sorbetto Lumìa di Lávika è un gel detergente ispirato agli agrumi siciliani, pensato per una pulizia delicata e efficace della pelle. La sua formula, arricchita da estratti naturali, offre un momento di benessere quotidiano, combinando freschezza e purezza. Ideale per chi cerca un prodotto che unisca efficacia e sensorialità, Sorbetto Lumìa si inserisce nella routine di cura della pelle con sobrietà e raffinatezza.

Il brand skincare presenta un detergente in gel ispirato agli agrumi siciliani che trasforma la pulizia quotidiana in un rituale di benessere. Lávika amplia la sua linea skincare con un nuovo prodotto pensato per rinnovare uno dei gesti più semplici della beauty routine. Si chiama Sorbetto Lumìa ed è un detergente in gel che unisce efficacia e piacere sensoriale, portando una nuova luce nella detersione quotidiana. Ispirato alla fragranza Lumìa, uno dei bestseller del brand, Sorbetto Lumìa richiama la freschezza di un sorbetto estivo e avvolge la pelle con note luminose di agrumi siciliani. Arancia amara e limone accompagnano il momento della pulizia del viso trasformandolo in una pausa rigenerante che coinvolge anche la mente.

