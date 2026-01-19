Sono un’endocrinologa ma ho sviluppato un nuovo modo per dimagrire | l’esperta spiega il metodo Pathweigh
Leigh Perreault, endocrinologa, presenta Pathweight, un metodo innovativo per il dimagrimento. Dopo averlo testato su oltre 270.000 persone, l’esperta condivide un approccio basato su evidenze scientifiche, volto a favorire perdite di peso sostenibili e durature. Questo metodo si distingue per la sua affidabilità e per l’attenzione alle esigenze individuali, offrendo un’alternativa concreta e concreta alle soluzioni temporanee.
L’endocrinologa Leigh Perreault ha sviluppato Pathweight, un nuovo metodo per dimagrire testato su oltre 270mila persone. I risultati, pubblicati su Nature Medicine, mostrano che l’approccio ha fermato l’aumento di peso e invertito la tendenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
