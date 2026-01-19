Sono pronto a rilevare il Chieti ma senza accollarmi un milione di debiti | Pino Russo scrive a Di Labio

Pino Russo comunica la sua intenzione di rilevare il Chieti senza assumersi ingenti debiti, in un momento di grande incertezza per il club. Dopo la recente sconfitta contro la Sammaurese, la situazione appare complessa e richiede decisioni chiare per il futuro. L'interessato ha scritto a Di Labio per esprimere il suo impegno e la volontà di contribuire alla stabilità del club, evitando rischi finanziari e promuovendo una gestione responsabile.

Dopo l’ennesima umiliazione in campo – la pesante sconfitta per 3-0 contro la Sammaurese in uno scontro diretto per la salvezza – il Chieti Calcio vive ore di grande incertezza. E proprio in questo momento delicato arriva la dichiarazione di intenti di Pino Russo, che si dice pronto a rilevare la.🔗 Leggi su Chietitoday.it Trattativa per il Chieti Calcio, Pino Russo smentisce le voci: "Non mi sono tirato indietro"

Pino Russo ha confermato l’interesse nella trattativa per il Chieti Calcio, smentendo le voci di un suo passo indietro. In una nota ufficiale, Russo ha precisato di non essersi tirato indietro e di continuare a lavorare per il progetto, chiarendo così la posizione rispetto alle recenti indiscrezioni circolate tra tifosi e settore neroverde. Leggi anche: Chieti calcio, Pino Russo conferma la volontà di acquisire tutte le quote societarie e rassicura i tifosi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. "Sono pronto a rilevare il Chieti, ma senza accollarmi un milione di debiti": Pino Russo scrive a Di Labio - 0 contro la Sammaurese in uno scontro diretto per la salvezza – il Chieti Calcio vive ore di grande incertezza. chietitoday.it

