sono morte almeno 21 persone per il deragliamento di un treno in spagna

In Spagna, nella provincia di Córdoba, un grave incidente ferroviario ha causato almeno 21 vittime. Un treno è uscito dai binari e si è scontrato con un altro convoglio, provocando un incidente che ha richiesto interventi di emergenza. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini.

Domenica sera ad Adamuz (provincia di Córdoba) un treno ad alta velocità è deragliato finendo sulla linea su cui viaggiava un treno in senso contrario: nell’incidente sono morte almeno 21 persone e ci sono 25 feriti gravi. Non si conoscono ancora le cause del deragliamento. I soccorsi sono sul posto e stanno ancora estraendo dai vagoni le persone che viaggiavano sui due treni. Il treno che è deragliato è della compagnia Iryo, un’azienda spagnola di treni ad alta velocità che fa parte del consorzio ILSA, partecipato da Trenitalia. Era partito alle 18:40 da Málaga ed era diretto alla principale stazione ferroviaria di Madrid. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Messico: almeno 13 morti e 98 feriti nel deragliamento di un treno

Un incidente ferroviario si è verificato nello stato di Oaxaca, in Messico, causando almeno 13 morti e 98 feriti. Il deragliamento di un treno rappresenta un grave episodio che ha coinvolto diverse persone, evidenziando le criticità legate alla sicurezza del trasporto ferroviario nella regione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli dell’accaduto.

