sono morte almeno 10 persone per il deragliamento di un treno in spagna

Un incidente ferroviario si è verificato nella provincia di Córdoba, in Spagna, provocando almeno 10 decessi. Il treno coinvolto è uscito dai binari e si è scontrato con un altro convoglio, causando gravi conseguenze. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie per chiarire le cause dell’incidente.

Domenica sera ad Adamuz (provincia di Córdoba) un treno ad alta velocità è deragliato dal suo binario finendo sulla linea su cui viaggiava un treno in senso contrario: nell’incidente sono morte almeno dieci persone e ci sono 25 feriti gravi. Non si conoscono ancora le cause del deragliamento. I soccorsi sono sul posto e stanno ancora estraendo dai vagoni le persone che viaggiavano sui due treni. Il treno che è deragliato è della compagnia Iryo, un’azienda spagnola di treni ad alta velocità che fa parte del consorzio ILSA, partecipato da Trenitalia. Era partito alle 18:40 da Málaga ed era diretto alla principale stazione ferroviaria di Madrid. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Messico: almeno 13 morti e 98 feriti nel deragliamento di un treno

Un incidente ferroviario si è verificato nello stato di Oaxaca, in Messico, causando almeno 13 morti e 98 feriti. Il deragliamento di un treno rappresenta un grave episodio che ha coinvolto diverse persone, evidenziando le criticità legate alla sicurezza del trasporto ferroviario nella regione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli dell’accaduto.

