Sono innocente | Marco Mottola parla in appello sul caso Mollicone

Marco Mottola, coinvolto nel processo per l’omicidio di Serena Mollicone, ha dichiarato la propria innocenza durante l’udienza davanti alla Corte d’assise d’appello di Roma. Le sue parole si aggiungono alle discussioni in corso sul caso, che ha suscitato grande attenzione mediatica. Questa fase del processo rappresenta un passaggio importante nel tentativo di chiarire la verità sui fatti e sulla responsabilità degli imputati.

“Sono innocente e siamo innocenti”. Con queste parole Marco Mottola ha reso dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’assise d’appello di Roma, nel processo per l’omicidio di Serena Mollicone. L’imputato ha ribadito di non aver mai fatto del male alla giovane, né direttamente né insieme ai.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Marco Mottola, imputato nel processo di appello per l’omicidio di Serena Mollicone, ha dichiarato di essere innocente e di non aver mai avuto rapporti con il delitto. Davanti alla Corte d’Assise di Roma, ha ribadito di non aver mai fatto del male alla giovane di Arce, affermando la propria estraneità ai fatti contestati.

