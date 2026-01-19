Piers Morgan, noto conduttore televisivo, ha raccontato di essere inciampato su un piccolo gradino, procurando una frattura al femore e la necessità di un intervento all’anca. Con tono ironico, Morgan ha attribuito scherzosamente la colpa a Donald Trump. La sua storia è stata condivisa tramite una foto pubblicata sul profilo X, confermando il ricovero in ospedale.

“ Colpa di Donald Trump “: così Piers Morgan, scherzando, dopo una caduta. Il conduttore si trova ricoverato in ospedale, come si vede dalla foto postata sul profilo X. Nel post, Morgan racconta una successione degli eventi quasi da ‘fumetto’: “1. Sono inciampato su un piccolo gradino. 2 In un ristorante di un hotel a Londra. 3 Femore fratturato. 4. Così male che ho avuto bisogno di un’anca nuova. 5. Convalescenza in ospedale. 6. Stampelle per 6 settimane. 7. Niente spostamenti lunghi per 3 mesi. 8. Partenza scoppiettante per il nuovo anno”. Ed è qui che arriva il punto 9: “Do la colpa a Donald Trump”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono inciampato in un piccolo gradino. Femore fratturato. Ho avuto bisogno di un’anca nuova… Do la colpa a Donald Trump”: il racconto di Piers Morgan

Piers Morgan cade e si rompe il femore: “Colpa di Trump”

Piers Morgan è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta che gli ha causato la frattura del femore. L'anchorman britannico ha condiviso la notizia sui social, commentando ironicamente che la colpa sarebbe di Donald Trump. L’incidente ha richiesto un intervento chirurgico, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Donald Trump all’attacco, il carovita tutta colpa di Biden: «Ho ereditato un disastro: ma arriva un boom economico mai visto» – Il video

Donald Trump lancia un’accusa diretta contro Joe Biden, attribuendo al presidente attuale la responsabilità dell’aumento dei prezzi e del carovita. Nel suo discorso di quasi venti minuti, l’ex presidente si presenta come il promotore di un imminente boom economico, promettendo di risollevare le sorti del paese. Un intervento deciso e schietto, che mette in discussione l’attuale amministrazione e riafferma la propria visione di rinascita economica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

“Sono inciampato in un piccolo gradino. Femore fratturato. Ho avuto bisogno di un’anca nuova… Do la colpa a Donald Trump”: il racconto di Piers Morgan - "Colpa di Donald Trump": così Piers Morgan, scherzando, dopo una caduta. ilfattoquotidiano.it