Sono allergica al freddo | una ragazza scopre di avere un’orticaria scatenata dalle basse temperature

Una ragazza di 16 anni condivide la sua esperienza nel scoprire di soffrire di orticaria da freddo, una condizione in cui l’esposizione a basse temperature provoca pomfi e prurito. Questa scoperta ha permesso di comprendere meglio i propri sintomi e di adottare le giuste strategie per gestire la condizione, evidenziando l’importanza di riconoscere i segnali del corpo e consultare un medico.

Una ragazza di 16 anni racconta come ha scoperto di avere un'orticaria da freddo, una condizione scatenata dalle basse temperature, con sintomi come pomfi e prurito.

“Al freddo per interi turni”: nei supermercati di Como si lavora a temperature troppo basse

In alcuni supermercati di Como, i dipendenti sono costretti a lavorare a temperature molto basse per tutto il turno. La Fisascat Cisl dei Laghi ha segnalato questa situazione, evidenziando le condizioni microclimatiche che interessano diversi punti vendita della zona. Questa problematica riguarda la tutela della salute e il rispetto delle normative sul clima di lavoro, rendendo necessaria un’attenzione particolare alle condizioni ambientali in questi ambienti.

Scuole al freddo a Palermo: malore per un’alunna per le basse temperature. La Cgil chiede mappatura completa degli edifici scolastici e incontro urgente

A Palermo, un'alunna ha avuto un malore a causa delle temperature troppo basse nelle aule scolastiche. La Cgil richiede una mappatura completa degli edifici scolastici e un incontro urgente per affrontare la questione, evidenziando l'importanza di garantire ambienti sicuri e confortevoli per studenti e personale. La situazione solleva preoccupazioni sulla condizione degli edifici scolastici e sulla necessità di interventi tempestivi.

