Sonno ‘medicina’ trascurata da over 60 non conta orario della sveglia ma bisogna dormire 7 ore

Il sonno rappresenta un elemento fondamentale per la salute, soprattutto con l’avanzare dell’età. Non si tratta semplicemente di rispettare un orario di sveglia, ma di assicurarsi un riposo di almeno sette ore ogni notte. Una buona qualità del sonno può contribuire a mantenere il benessere fisico e mentale, riducendo il rischio di malattie e migliorando la qualità della vita degli over 60.

(Adnkronos) – Il sonno è una vera e propria medicina troppo spesso trascurata, in particolare quando gli anni avanzano e si superano i 60. "In realtà a 60anni si è abbastanza giovani, ma andando avanti si tende a dormire di meno. Quindi bisogna attuare tutte le strategie utili per favorire un riposo sufficientemente lungo e ininterrotto. Questo perché il sonno è una delle cose più importanti e più trascurate del ciclo dell'attività giornaliera", spiega all'Adnkronos Salute Giorgio Sesti, docente di Medicina interna all'università Sapienza di Roma. Il sonno, infatti, "serve per ricaricare le batterie organiche, la biologia del nostro corpo – illustra il medico – perché riduce la frequenza cardiaca, quindi mette a riposo il cuore, mette a riposo il cervello, mette a riposo i polmoni, mette a riposo il metabolismo e così via".

Dormire bene non è solo una questione di ore: la posizione conta (e molto)

Un sonno di qualità dipende da diversi fattori, tra cui la posizione assunta durante le ore di riposo. Dormire bene non riguarda solo la quantità di ore, ma anche il modo in cui ci si posiziona, poiché questa influisce su comfort, salute e qualità del riposo. Conoscere l’importanza della postura notturna può aiutare a ridurre problemi come russamento, dolori e risvegli frequenti.

