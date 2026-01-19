Solidarietà senza confini I regali per i bimbi ucraini

La solidarietà verso i bambini ucraini si manifesta attraverso piccoli gesti che vanno oltre il semplice dono. Ogni regalo rappresenta un pensiero di vicinanza, accompagnato da parole sincere e da uno sforzo concreto di superare le distanze. In un momento difficile, queste azioni testimoniano la volontà di offrire conforto e speranza, contribuendo a ridurre le barriere create dalla guerra.

Non sono solo pacchi. Sono gesti, mani che hanno scelto un regalo, parole scritte su un biglietto, chilometri percorsi per arrivare dove la guerra rende tutto più difficile. Da Monza e Brianza a Kharkiv, in Ucraina, oltre cinquecento doni di Natale hanno attraversato confini e bombardamenti, portando un messaggio semplice e potente: non siete soli. Giochi, peluche, puzzle, regali pensati per bambine e bambini, caricati su un convoglio di Fondazione Arca e arrivati prima del Natale ortodosso, che cade il 7 gennaio. L’iniziativa nasce quasi in punta di piedi, a metà novembre, da un’idea della consigliera comunale monzese del Pd Sarah Brizzolara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Doni in diretta ai bambini orfani del Kenya, un gesto di solidarietà che attraversa i confini. Dal progetto di istruzione ‘Villa Villacolle’ a Montefabbri, si uniscono le voci e i sorrisi dei piccoli italiani per sostenere i loro coetanei di Watamu. Un’iniziativa natalizia che avvicina culture e cuori, dimostrando come, anche a distanza, si possa fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

