Solidarietà Doni a Oncologia e in Pediatria

La solidarietà e i doni di energia sono fondamentali nei reparti di Oncologia e Pediatria, dove il sorriso rappresenta una risorsa preziosa per affrontare le sfide quotidiane. In questi contesti, un gesto di supporto può fare la differenza, contribuendo a creare un ambiente di conforto e speranza. Promuovere iniziative di solidarietà è un modo concreto per sostenere chi vive momenti difficili, rafforzando il senso di comunità e di cura.

Il sorriso non bisogna perderlo mai e ci sono contesti che si attraversano nell'arco di una vita nell'ambito dei quali è spesso l'arma più preziosa per superare ogni avversità. Aiutare gli altri a fare un sorriso è quanto di più nobile possa esistere, anche perché è in molti casi l'anticamera di un percorso che può condurre a stare rapidamente meglio. Ecco perché gesti concreti e solidali come quello compiuto nei giorni scorsi dall' Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia riveste un ruolo così importante. Gli associati infatti hanno messo in atto un piccolo 'tour' portando preziosi doni sia al Reparto oncologico del Noa che al reparto pediatrico con i piccoli pazienti dell' Opa.

"Natale di solidarietà", doni ai bimbi ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncologia Ematologica del Policlinico

Il Natale di solidarietà si accende con un gesto di generosità e speranza. Grazie all'iniziativa promossa da Failp Cisal Catania, parte dei doni raccolti sono stati consegnati ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncologia Ematologica del Policlinico di Catania, portando un sorriso e un po’ di conforto in un momento difficile. Un gesto che fa la differenza, unendo comunità e solidarietà.

LA SOLIDARIETÀ: UN GESTO CONCRETO Quando le persone si incontrano, prendono forma progetti capaci di lasciare il segno. La Cena di Gala di Beneficenza "Solidarietà e Cooperazione: doni che illuminano" è stata uno di questi.