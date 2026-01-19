Il Teatro di Documenti di Testaccio ospita domenica 25 gennaio alle ore 16:00 lo spettacolo “Sogno di carta”, un racconto che combina invenzione e fantasia. Questa rappresentazione offre al pubblico un’occasione per immergersi in una narrazione delicata e coinvolgente, pensata per stimolare la fantasia e la riflessione. Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere un momento di teatro sobrio e originale.

Cosa: Lo spettacolo teatrale “Sogno di carta”, un racconto d’invenzione e fantasia.. Dove e Quando: Teatro di Documenti (Testaccio), domenica 25 gennaio alle ore 16:00.. Perché: Un’opera delicata che esplora il dilemma tra bene individuale e collettivo nella cornice suggestiva di un teatro barocco.. L’arte del teatro si trasforma in un viaggio onirico e morale attraverso la nuova proposta scenica che animerà il cuore di Testaccio. Il prossimo 25 gennaio, il Teatro di Documenti ospiterà Sogno di carta, un’opera nata dalla sensibilità di Anna Ceravolo. Non si tratta di una semplice rappresentazione, ma di un’esperienza immersiva che punta a coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda sul senso del dovere, sull’altruismo e sulla crescita personale, il tutto mediato dal linguaggio universale della favola e dell’invenzione poetica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sogno di carta: la favola di Anna Ceravolo al Teatro di Documenti

Leggi anche: Al Teatro del Lido di Ostia domenica 23 novembre teatro dai 6 anni in su con “La favola di Peter”

“Purgatorio” in scena al Teatro di Documenti di Roma: teatro, arte e verità nel memoir di Ilaria Palomba

Al Teatro di Documenti di Roma debutta “Purgatorio”, adattamento teatrale del memoir di Ilaria Palomba. Lo spettacolo esplora temi di vita, arte e verità, portando sul palco l’intensa narrazione dell’autrice, riconosciuta tra le voci più significative della nuova letteratura italiana. Un’occasione per riflettere su esperienze personali attraverso una rappresentazione che unisce teatro e letteratura in modo sobrio e coinvolgente.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

“Sogno di carta” - Le figurine di questo racconto di fantasia sbocciano dalla magia di un piccolo teatro barocco. lafolla.it

Bagni da sogno: lavandino a sfioro e carta igienica a scomparsa #bagno #idraulico facebook

SPETTACOLI - “Sogno di carta” di Anna Ceravolo, al Teatro di Documenti il 25 gennaio ift.tt/G24cIUX x.com