Softball | Italia prima sconfitta messicana contro le Diablos Rojas

Prima sconfitta per l’Italia nel ciclo di partite amichevoli in Messico che fungono da inizio della stagione. Questa volta la squadra azzurra si è recata a Città del Messico, ma ha dovuto cedere alle Diablos Rojas con il punteggio di 5-2. Tanto il pubblico presente, ma questa volta la squadra azzurra non riesce a ingranare benissimo contro quella che è la compagine campione della Liga Mexicana de Softbol. Le prime tre riprese, in particolare, segnano un 4-0 a favore delle Diablos Rojas. Craig Montvidas, il manager azzurro, prova a cambiare le carte in tavola, anche vista la fiducia arrivata in quattro vittorie contro le Bravas de Leon, ma pur alternando Bigatton, Verni e Nicolini al lancio e pur trovando belle soluzioni nel seguito, il recupero non riesce. 🔗 Leggi su Oasport.it

Softball: Italia, bis messicano contro le Bravas de Leon

L’Italia di softball torna a vincere contro le Bravas de Leon in Messico, con un risultato di 7-2 dopo la precedente vittoria per 11-1. La squadra, guidata dal manager Craig Montvidas, si prepara ora alla terza sfida contro lo stesso avversario, in programma questa sera alle 20:00 ora italiana. Un ulteriore passo nel ciclo di incontri tra le due squadre.

