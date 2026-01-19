Sociale | Droghei Pd Regione Lazio non mortifichi volontariato con approccio burocratico serve dialogo

La consigliera regionale Emanuela Droghei (Pd) del Lazio invita a mantenere un dialogo costruttivo con i volontari, evitando un approccio burocratico che possa indebolire il loro ruolo. Ritiene che il sostegno al volontariato sia fondamentale e richiede un confronto aperto per valorizzare il loro contributo alla comunità, senza mortificare il loro impegno con norme e procedure eccessive.

La consigliera regionale del Lazio, Emanuela Droghei, appartenente al Partito Democratico, ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime il suo disappunto riguardo a come si sia scelto di liquidare il lavoro della stampa, definendo le notizie in questione come confuse e scomposte. “Il racconto giornalistico ha semplicemente svolto il suo compito fondamentale: portare alla luce una decisione che impatta su migliaia di realtà associative e che ha ricadute dirette sulle comunità locali”, ha affermato Droghei. Nessuno mette in discussione l’importanza di avere regole o la necessità di effettuare verifiche, ma, secondo la consigliera, la Regione Lazio non può affrontare una questione di tale rilevanza con un approccio puramente burocratico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

