Snowboard | a Bansko Maurizio Bormolini si riscatta ma non basta per il podio

Maurizio Bormolini ha partecipato al secondo gigante parallelo di snowboard a Bansko, in Bulgaria, dopo essere stato eliminato agli ottavi di finale. Nonostante l’impegno e la determinazione, il risultato finale non ha consentito di raggiungere il podio. L’evento si inserisce nel circuito di Coppa del Mondo e rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per gli atleti.

Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale di sabato, Maurizio Bormolini ha affrontato con grande voglia di riscatto il secondo gigante parallelo valido per la Coppa del mondo di snowboard in programma sulle nevi bulgare di Bansko. Il campione livignasco ha raggiunto i quarti di finale.

Nel primo appuntamento di Coppa del Mondo di snowboard a Bansko, Maurizio Bormolini si è fermato agli ottavi nel gigante parallelo. La gara, disputata in Bulgaria, ha visto gli atleti affrontarsi in una competizione intensa, ma senza ulteriori successi per l'azzurro. Un risultato che testimonia la difficoltà e l’incertezza di questa disciplina, in attesa delle prossime occasioni di miglioramento e di confronto. LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: derby Caffont-Dalmasso in semifinale, Bormolini vuole il podio

Segui in tempo reale la competizione di snowboard PGS Bansko 2026, con aggiornamenti sulla semifinale tra Caffont e Dalmasso e le performance di Bormolini. Si è da poco conclusa la seconda giornata dedicata al PGS di Basko, tappa valevole per la Coppa del Mondo di snowboard 2025.

A Bansko, in gara-2, Elisa Caffont riporta l'Italia sul gradino più alto del podio di Coppa del Mondo nello snowboard parallelo. L'azzurra classe '99 conquista la sua seconda vittoria in carriera, prima nella specialità olimpica. In finale ha sconfitto sconfitta, in rim - facebook.com facebook

Caffont sul tetto di Bansko! Elisa trionfa nello slalom gigante parallelo di Coppa del Mondo di snowboard e conquista il secondo successo in stagione e in carriera! Leggi qui bit.ly/4pJGUNk #RoadToMilanoCortina2026 @Fisiofficial x.com

