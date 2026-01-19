Smotrich prima ringrazia Trump ma poi chiede di annullare il piano di pace del tycoon per Gaza | È dannoso per Israele

Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha espresso gratitudine per l’appoggio di Donald Trump, ma ha anche richiesto di rivedere il piano di pace per Gaza proposto dall’ex presidente statunitense. La sua posizione evidenzia le tensioni interne al governo israeliano, in un contesto di fragile tregua nella regione. Smotrich ha sottolineato come il piano possa essere dannoso per gli interessi di Israele, alimentando un dibattito politico ancora aperto.

La fragile tregua a Gaza continua a causare tensioni all’interno del governo israeliano. A riaccendere la miccia sono le dichiarazioni del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, che ha chiesto apertamente al premier Benjamin Netanyahu di annullare il piano di pace per Gaza promosso dal presidente statunitense Donald Trump. Infatti, secondo il ministro e leader dell’estrema destra israeliana, l’attuale tregua – che tra le altre cose non ha mai completamente fermato gli scontri tra Idf e Hamas – è “dannosa per lo Stato di Israele”. Smotrich, in un intervento shock, ha attaccato in particolare il Centro di coordinamento civile-militare istituito dagli Stati Uniti nel sud di Israele alla fine dello scorso anno, chiedendone l’immediato smantellamento e la rimozione di Paesi come Egitto e Gran Bretagna che, a suo dire, minano la sicurezza di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ecco i membri del Consiglio per la Pace per Gaza. Ma Israele si lamenta con Trump

Ecco i membri del Consiglio per la Pace a Gaza, un’iniziativa che mira a promuovere dialogo e stabilità nella regione. Nel contesto internazionale, Israele ha espresso preoccupazioni e si è rivolto a Donald Trump, chiedendo chiarimenti e sostegno. La questione evidenzia le complesse dinamiche politiche e diplomatiche legate alla pace e alla sicurezza di Gaza, sottolineando l’importanza di approcci equilibrati e condivisi a livello globale.

