Slow Tourism all’Isola d’Elba | il trend del noleggio bici
Lo slow tourism, o turismo lento, sta guadagnando terreno anche sull’Isola d’Elba, offrendo un’esperienza di viaggio più autentica e sostenibile. In questo contesto, il noleggio bici rappresenta un modo pratico e rispettoso dell’ambiente per esplorare le bellezze dell’isola, permettendo ai visitatori di scoprire angoli nascosti e vivere un ritmo più tranquillo, lontano dallo stress della mobilità tradizionale.
Il turismo lento o slow tourism si sta affermando anche in Italia, dove sta vivendo un boom senza precedenti, interessando in particolare chi ama muoversi a piedi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a mostrare un interesse verso questo tipo di vacanza sarebbero circa il 78% degli italiani, alla ricerca di soluzioni con un minore impatto sull’ambiente nonché di destinazioni meno frequentate e rinomate. Si tratta dunque di un fenomeno lontano dal turismo di massa, che privilegia esperienze autentiche e sostenibili, a fronte della preferenza nel 42% dei casi per le mete nazionali, seguite da destinazioni quali Spagna, Francia e Grecia.🔗 Leggi su Ildenaro.it
