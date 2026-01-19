Slavia Praga-Barcellona Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Catalani obbligati alla vittoria

Analisi e anticipazioni sulla sfida tra Slavia Praga e Barcellona, valida per la Champions League del 21 gennaio 2026 alle ore 21:00. Esaminiamo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alle esigenze del team catalano, costretto a vincere per evitare il rischio di esclusione. Un approfondimento utile per capire le dinamiche di questa importante partita europea.

Il Barcellona ha commesso qualche passo falso di troppo nelle partite di Champions finora giocate: siamo nella fase campionato e, con due gare ancora da disputare, al momento i catalani non riuscirebbero a entrare nelle prime 8 posizioni e dovrebbero quindi affrontare il play-off. L’obiettivo dei blaugrana è ovviamente fare 6 punti nelle 2 gare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Slavia Praga-Barcellona (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Catalani obbligati alla vittoria Leggi anche: Tottenham-Slavia Praga (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Tottenham-Slavia Praga (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

