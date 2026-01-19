Siti inquinati da bonificare ecco la mappa dei rischi | la Campania area di crisi

La mappa dei siti inquinati rappresenta uno strumento fondamentale per individuare le aree a rischio, come la regione Campania, riconosciuta come area di crisi. La presenza di una mappa nazionale, disponibile e aggiornata, permette di pianificare interventi di bonifica più efficaci. Da Palazzo Chigi e dal commissariato nazionale per le bonifiche si lavora per garantire la tutela ambientale e la salute pubblica, con un approccio basato su dati certi e interventi mirati.

La mappa nazionale c'è e questa è già di per sé una buona notizia. Da Palazzo Chigi e dal commissariato nazionale per le bonifiche l'obiettivo è quello di aggiungerne altre per completare entro il 2035 la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati in Italia. Un'operazione da 2,5 miliardi di euro sostenuta da due linee di finanziamento: una già stanziata, pari a 242 milioni, dei quali però a metà del 2025 risultava speso solo un quarto (64 milioni); l'altra - di medio periodo - pari a 342.798.878 fino al 2027 che sarà parte integrante di un volume di risorse complessivo quantificato in 2,527 miliardi per restituire un po' di salute a un Paese malato.

Tar condanna Regione a bonificare i siti inquinati del Comune https://ebx.sh/NT49Rr - facebook.com facebook

L'ex avvocato di Stato #Schiesaro che difendeva l'interesse pubblico sui siti inquinati è stato avvisato da un agente dei servizi, prima di essere accusato ingiustamente. Da allora le transazioni con lo stato da parte delle aziende si sono bloccate #report x.com

