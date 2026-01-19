La situazione in Siria resta complessa, con il recente consolidamento di Ahmad al-Sharaa come figura chiave nel contesto post-Bashar al-Assad. La questione dell’integrazione delle Forze Democratiche Siriane, principalmente curde, e il ruolo della Rojava continuano a generare tensioni tra il governo centrale e le autonomie locali. Nonostante i cambiamenti politici, le violenze tra le parti persistono, evidenziando le sfide di stabilizzazione e dialogo nel paese.

Ahmad al-Sharaa ha compiuto un passo importante verso il consolidamento della posizione di uomo forte della Siria post-Bashar al-Assad, concludendo con un mix di uso della forza e concessioni l’annosa questione dell’ integrazione delle Forze Democratiche Siriane (Sdf) a maggioranza curda dentro l’esercito siriano e del ruolo dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est, meglio nota come Rojava. Il territorio amministrato dai curdi, divenuto simbolo della resistenza contro lo Stato Islamico nel 2014-2015 e da allora sospeso in un limbo accentuato dalla caduta di Assad, ha dovuto alla fine accelerare l’integrazione nella nuova Siria nel più sbrigativo dei modi: subendo l’assalto di Damasco ai quartieri curdi ad Aleppo prima e accettando una rapida dissoluzione della sua autorità all’inizio di gennaio, in una “demolizione controllata” che ha forzato l’applicazione dei termini concordati a marzo 2025 tra Raqqa e il governo centrale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Siria, la caduta del Rojava non spegne le violenze tra governo centrale e curdi

Siria, Al Sharaa si prende l’intero nord est: i curdi si arrendono e firmano l’accordo, finisce l’esperienza del RojavaNel nord-est della Siria, le forze di Al Sharaa hanno preso il controllo dell’intera regione, segnando la fine dell’esperienza autonoma del Rojava.

Siria, continuano gli scontri tra il governo e i gruppi curdi: ecco cosa sta succedendoIn Siria, le tensioni tra le forze governative e i gruppi curdi sono riprese ad Aleppo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CAOS SIRIA/ “Al Sharaa vs. curdi, stato islamico vs. governo, lo Stato unitario sta finendo” - Lo scontro tra le forze governative in Siria e i curdi di Aleppo è solo il segnale di un Paese frammentato, che rischia di lasciare spazio a una federazione ... ilsussidiario.net