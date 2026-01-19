In Siria, le strade di Raqqa sono state riempite di celebrazioni dopo l’annuncio di un cessate il fuoco tra il governo e le Forze Democratiche Siriane, guidate dai curdi. La notizia rappresenta un passo importante verso una riduzione delle tensioni nella regione, segnando un momento di speranza per le comunità coinvolte. La situazione rimane comunque complessa e in evoluzione, con molti aspetti da monitorare.

In Siria hanno festeggiato nelle strade di Raqqa, il giorno dopo che il governo ha annunciato un cessate il fuoco con le Forze democratiche siriane guidate dai curdi. L’annuncio arriva dopo che le tensioni tra le forze governative e le SDF sono degenerate all’inizio del mese, portando infine a una forte avanzata delle forze governative verso est. L’accordo prevede lo smantellamento delle SDF e l’integrazione delle sue forze nell’esercito e nelle forze di sicurezza siriane, mentre agli alti funzionari militari e civili verrebbero assegnate posizioni di alto rango nelle istituzioni statali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria, i festeggiamenti per il cessate il fuoco con le Forze Democratiche Siriane

Siria, il presidente Al Sharaa e le forze curde annunciano un cessate il fuoco

Il 18 gennaio, il presidente siriano Ahmed al Sharaa ha comunicato un accordo con le forze curde finalizzato a un cessate il fuoco. L’accordo prevede la cessione di territori e l’integrazione dei combattenti curdi nelle forze armate siriane, segnando un passo importante verso la stabilità nella regione. Questa decisione rappresenta un tentativo di trovare una soluzione condivisa nel contesto del conflitto siriano.

Raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze dei curdi in Siria

Il 18 gennaio, il governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (FDS) hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, segnando un passo importante nella stabilizzazione del territorio. Dopo settimane di scontri, le forze governative hanno consolidato il controllo su gran parte della Siria. Questa intesa rappresenta un risultato significativo nel contesto del conflitto, offrendo opportunità di dialogo e di ripresa per le aree coinvolte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Siria, i festeggiamenti per il cessate il fuoco con le Forze Democratiche Siriane - (LaPresse) Alcuni siriani hanno festeggiato lunedì nelle strade di Raqqa, il giorno dopo che il governo siriano ha annunciato un cessate il fuoco ... stream24.ilsole24ore.com