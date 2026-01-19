Nel nord-est della Siria, le forze di Al Sharaa hanno preso il controllo dell’intera regione, segnando la fine dell’esperienza autonoma del Rojava. Dopo un accordo con i curdi, le aree a est dell’Eufrate sono passate sotto il loro controllo, modificando gli equilibri regionali in un contesto strategico e ricco di risorse come petrolio, acqua e grano. La riconfigurazione della mappa si inserisce in un quadro di tensioni e alleanze in evoluzione.

Svolta storica nel nord-est della Siria, dove le fazioni agli ordini del leader siriano Ahmad Sharaa, sostenuto da Stati Uniti e Turchia, mettono la parola fine alla decennale esperienza semi-autonomista curda del cosiddetto “ Rojava “, strappando senza quasi combattere alle forze curdo-siriane il controllo dei territori a est dell’Eufrate, ricchi di petrolio, acqua e grano e centrali per l’equilibrio regionale. L’offensiva delle forze di Damasco, avviata nei giorni scorsi contro le roccaforti curde di Aleppo, si è conclusa con la presa delle due principali città sull’Eufrate, Raqqa e Deir ez-Zor, nodi chiave per il controllo dei pozzi petroliferi e delle risorse idriche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siria, Al Sharaa si prende l’intero nord est: i curdi si arrendono e firmano l’accordo, finisce l’esperienza del Rojava

In Siria ritornano i bombardamenti: Al Sharaa attacca i curdi ad Aleppo

In Siria, i recenti bombardamenti di Al Sharaa contro i curdi ad Aleppo hanno causato oltre 140.000 sfollati e numerose vittime. La situazione si aggrava con l’intervento potenziale della Turchia. La storica cittadella di Aleppo si erge silenziosa, testimone di un conflitto che continua a interessare la regione e a influenzare la stabilità locale.

Leggi anche: Tra i curdi e al-Sharaa, il dilemma della Turchia sulla Siria

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Siria, un accordo tra il governo di Sharaa e i curdi mette fine al Rojava - Dopo la sconfitta ad Aleppo nei primi giorni di gennaio, le forze curde non avevano opposto particolare resistenza ... tg.la7.it