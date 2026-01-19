Siparietto su Sky Sport | Gilardino e Caracciolo sorprendono Maestrelli in diretta

Durante una diretta su Sky Sport, Gilardino e Caracciolo hanno sorpreso Maestrelli, tifoso e tennista pisano, complimentandosi per il suo debutto vincente agli Australian Open. Un momento spontaneo che ha emozionato lo sportivo, sottolineando l'importanza di condividere queste esperienze con appassionati e protagonisti dello sport. Un episodio che evidenzia l’autenticità e la vicinanza tra pubblico e atleti nel mondo dello sport.

Pisa, 19 gennaio 2026 - "Non me l'aspettavo, mi ha scaldato qualcosa". Con gli occhi lucidi Francesco Maestrelli ha commentato in diretta la sorpresa di "due tifosi speciali" che in scena su Sky Sport, hanno fatto i complimenti al tennista pisano dopo il suo debutto vincente agli Australian Open. Il tennista pisano, classe 2002, ha superato in cinque set il francese Terence Atmane, proseguendo il suo cammino nel primo Slam della carriera. A collegarsi sono stati il mister Alberto Gilardino e il capitano Antonio Caracciolo del Pisa SC, che hanno voluto fare un in bocca al lupo al tennista pisano dopo la sua vittoria agli Australian Open.

