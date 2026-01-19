Sinner il debutto agli Australian Open 2026 | orario e dove vedere in tv la sfida con Gaston

Jannik Sinner si appresta a disputare il suo debutto agli Australian Open 2026. L'incontro con Gaston si svolgerà a Melbourne il 19 gennaio e sarà trasmesso in diretta TV e streaming. Sinner, campione in carica, torna in campo dopo aver vinto le ultime due edizioni del torneo, confermando il suo ruolo tra i favoriti del torneo.

Melbourne, 19 gennaio 2026 - Jannik Sinner è pronto a debuttare all' Australian Open 2026. L'altoatesino si presenta ai nastri di partenza da campione in carica, avendo trionfato sia nel 2025 che nel 2024. Il classe 2001 ha quindi l'occasione di diventare il quarto giocatore nella storia ad aggiudicarsi la competizione per tre anni consecutivi dopo Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic, con quest'ultimo a firmare ben due triplette (in realtà, nel secondo caso i successi di fila sono stati quattro, in quanto nel 2022 al giocatore serbo fu impedito di partecipare per le note vicende). Nella scorsa edizione, l'azzurro ha mandato al tappeto in finale il tedesco Alexander Zverev, ko 6-3, 7-6, 6-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ecco le informazioni su dove seguire in TV e streaming il match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston agli Australian Open 2026. L’incontro si terrà martedì 20 gennaio, con inizio previsto non prima delle 09:00 ora italiana. Di seguito, il programma completo e le modalità di visione per non perdere l’appuntamento con il primo turno del torneo.

Jannik Sinner affronta Gaston agli Australian Open in una sfida importante. L'esordio del tennista italiano è previsto per il [giorno e ora], presso il Melbourne Park. La partita sarà visibile in diretta TV e in streaming su piattaforme ufficiali. Dopo un avvio di stagione tranquillo, questa partita rappresenta un'occasione per Sinner di confermare la sua crescita nel circuito.

