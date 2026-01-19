Sinner-Gaston per Jannik a Melbourne comincia la caccia al tris | il pronostico

A Melbourne, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Gaston nel suo primo match dello Slam 2024, torneo che ha già vinto nel 2024 e 2025. L'incontro segna l'inizio della sua corsa al terzo titolo consecutivo in Australia. Un appuntamento importante per l'azzurro, che punta a continuare il percorso vincente e a consolidare il suo ruolo tra i protagonisti del circuito.

Tutto pronto per il debutto dell'azzurro nel primo Slam della stagione che ha già vinto nel 2024 e nel 2025: la corsa al record inizia contro il francese Dopo quasi due mesi di riposo, vacanze e allenamenti, Jannik torna in campo a Melbourne per iniziare la difesa del titolo Slam che ha conquistato nelle ultime due stagioni. Il suo cammino inizierà contro il numero 94 del mondo: scopriamo pronostico e quote di Sinner-Gaston in programma martedì 20 gennaio alle ore 9. Il tennista azzurro aveva chiuso la sua stagione con il trionfo alle Finals di Torino: la rinuncia alla Coppa Davis era stata suggerita proprio dalla preparazione di un percorso che inizierà a Melbourne contro Gaston, venticinquenne francese specializzato nelle palle corte improvvise e sorprendenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Gaston a Melbourne: allenamento con un mancino

Jannik Sinner si sta preparando per il prossimo incontro a Melbourne, dove affronterà Hugo Gaston sulla Rod Laver Arena. L’allenamento di martedì 20 gennaio, previsto alle 09:00 ora italiana, è parte della fase di preparazione prima della sfida. L’azzurro, che si confronta con un mancino, punta a mantenere la concentrazione in vista di un match importante nel torneo australiano.

Sinner, allenamenti anti-caldo: così Jannik si prepara ad affrontare Gaston e i 30° di Melbourne

Jannik Sinner si sta preparando per l’inizio dell’Open di Melbourne, dove affronterà Gaston Martìnez. Con le temperature che si aggirano intorno ai 30°C, il numero 2 del ranking ha adottato allenamenti specifici per affrontare il caldo e prevenire eventuali problemi fisici. In passato, Sinner ha sofferto le condizioni estreme, motivo per cui ha concentrato le sessioni di allenamento sul recupero e sulla resistenza, per essere pronto alla sfida.

