sinner gaston il primo ostacolo nella corsa al tris in australia

La rincorsa di Jannik Sinner al terzo titolo consecutivo dell’Australian Open inizia domani mattina alle 9 (diretta su Dazn) con il match contro il francese Hugo Gaston, quasi 26 anni e numero 95 al mondo. Un giocatore poco potente ma spettacolare che ha nel suo colpo migliore la smorzata, Gaston è uno che cerca sempre il colpo ad effetto anche se dal punto di vista fisico è difficile che possa reggere la potenza dei colpi del numero due al mondo, soprattutto pensando alle condizioni del match che si gioca sul cemento e con la formula dei tre set su cinque. Me il tennis è lo sport del diavolo e la sorpresa può venire fuori anche quando il pronostico è nettamente a tuo favore. 🔗 Leggi su Panorama.it

