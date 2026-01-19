Sinner fa il mancino per prepararsi al debutto con Gaston

Jannik Sinner si allena come mancino in vista del suo debutto contro Gaston agli Australian Open. La prima giornata di incontri in Australia ha visto anche Jasmine Paolini in campo, segnando l’inizio delle competizioni per alcuni dei principali atleti italiani nel torneo. Un momento di preparazione e attesa prima delle sfide ufficiali, con attenzione rivolta alle strategie e alle performance di player di livello internazionale.

Nottata tra luci e ombre in casa Italia nel primo giorno di incontri agli Australian Open. Jasmine Paolini (n.8 del ranking) non ha avuto particolari difficoltà nell'imporsi sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.102) con il punteggio di 6-1 6-2. Per la tennista toscana una prestazione solida e un'avventura che prosegue, a differenza di quella di Flavio Cobolli. Il romano, fortemente debilitato da problemi di stomaco sin dal riscaldamento, è stato costretto ad arrendersi al britannico Arthur Fery (n.185) con il punteggio di 7-6 (1) 6-4 6-1. Un epilogo amaro per il n.22 del ranking: «Mi fa male uscire così. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner "fa" il mancino per prepararsi al debutto con Gaston Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Gaston a Melbourne: allenamento con un mancino

Jannik Sinner si sta preparando per il prossimo incontro a Melbourne, dove affronterà Hugo Gaston sulla Rod Laver Arena. L’allenamento di martedì 20 gennaio, previsto alle 09:00 ora italiana, è parte della fase di preparazione prima della sfida. L’azzurro, che si confronta con un mancino, punta a mantenere la concentrazione in vista di un match importante nel torneo australiano. Sinner-Gaston, definito il giorno del debutto agli Australian Open 2026

Il 20 gennaio 2026 segnerà il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open. La partita si terrà martedì, in data da definire orario e campo. Si tratta di un momento importante per il giovane tennista italiano, che si prepara ad affrontare uno dei tornei del Grande Slam, rappresentando un passo significativo nel suo percorso professionale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Gaston a Melbourne: allenamento con un mancino - Martedì 20 gennaio, non prima delle 09:00 italiane (19:00 locali), l'azzurro ... oasport.it

Martedì 20 Gennaio, il debutto degli azzurri Sinner e Musetti. Il campione in carica e numero 2 del seeding inizia la difesa del titolo contro il mancino francese Gaston, noto per il suo gioco imprevedibile e le frequenti palle corte. Sinner è chiaramente il favorito, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.