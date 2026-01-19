Sindaco sfiduciato spunta esposto contro consigliere prima della firma dal notaio
Esposto contro l’ormai ex consigliere comunale di Marcianise Raffaele Guerriero. Il documento - riguardante presunte “irregolarità anagrafiche, urbanistiche, catastali e tributarie” - è stato protocollato lo scorso 15 gennaio, proprio mentre in Municipio si consumava la fine dell’amministrazione.🔗 Leggi su Casertanews.it
