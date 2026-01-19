Sindaco sfiduciato spunta esposto contro consigliere prima della firma dal notaio

Un esposto è stato presentato contro Raffaele Guerriero, ex consigliere comunale di Marcianise, prima della sua firma presso il notaio. Il documento, protocollato il 15 gennaio, solleva presunte irregolarità di natura anagrafica, urbanistica, catastale e tributaria. La segnalazione avviene in un contesto di grande cambiamento amministrativo, con il sindaco sfiduciato e la fine dell’amministrazione in corso.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.