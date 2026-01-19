Simonetta Gianfelici, giovane modella italiana, si affermò a 19 anni nel mondo della moda, conquistando anche Valentino Garavani. Nota per la sua eleganza e presenza scenica, fu protagonista di un celebre servizio di Vogue Italia firmato Gian Paolo Barbieri, che ne evidenziò l’interpretazione raffinata delle atmosfere noir. La sua carriera si inserisce nel panorama della moda degli anni ’80, caratterizzato da stile e raffinatezza.

A 19 anni, Simonetta Gianfelici incantava il mondo della moda e lo stesso Valentino Garavani. La giovane modella fu protagonista di un leggendario servizio per Vogue Italia firmato Gian Paolo Barbieri, in cui interpretava l’algida sensualità delle dive dei film noir. Nel 1995 sfilò per Valentino scendendo la scalinata di Piazza di Spagna nello show televisivo Donna sotto le stelle, suggellando un legame di eleganza e stima reciproca. Oggi Simonetta è una talent scout e consulente d’immagine affermata. Nel suo nuovo ruolo guida i giovani talenti mettendo a frutto le lezioni apprese da Valentino: la ricerca di un’eleganza senza tempo, la cura meticolosa dei dettagli e la convinzione che dietro l’apparenza debba sempre vivere l’autenticità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Simonetta Gianfelici: “L’atelier di Valentino era un tempio (francese). Diceva: andate via dalla festa prima che sia finita”

