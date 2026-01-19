Sicuri in Montagna d’Inverno 2026 | successo per gli appuntamenti in Abruzzo

Il 18 gennaio si è svolta in Abruzzo la giornata nazionale “Sicuri in Montagna d’Inverno”, promossa dal Soccorso Alpino e dal Club Alpino Italiano. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione, contribuendo a sensibilizzare sull’importanza della sicurezza e della preparazione nelle attività invernali in montagna. Un’occasione per promuovere pratiche responsabili e consapevoli in un territorio ricco di scenari naturali.

L’iniziativa, dedicata alla prevenzione degli incidenti in ambiente montano invernale, ha coinvolto quattro località regionali: Ovindoli, Prati di Tivo, Mammarosa e Campo Imperatore Grande partecipazione in Abruzzo per la giornata nazionale “Sicuri in Montagna d’Inverno”, promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e dal Club Alpino Italiano (Cai), andata in scena domenica 18 gennaio. L’iniziativa, dedicata alla prevenzione degli incidenti in ambiente montano invernale, ha coinvolto quattro località regionali: Ovindoli, Prati di Tivo, Mammarosa e Campo Imperatore. Favorita da una giornata dal meteo particolarmente favorevole, la manifestazione ha richiamato escursionisti, sciatori, famiglie e semplici appassionati della montagna, tutti coinvolti nelle attività proposte.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il 18 gennaio 2026 si svolge la giornata nazionale “Sicuri in montagna d’inverno”, un’occasione per sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti in ambiente montano durante la stagione invernale. Organizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dal Club Alpino Italiano, questa iniziativa prevede quattro appuntamenti in Abruzzo, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri e responsabili in montagna.

In inverno, la montagna offre paesaggi suggestivi, ma è importante affrontarla con attenzione. Il Soccorso alpino e speleologico del Cai di Arezzo fornisce consigli e strategie di prevenzione per vivere in sicurezza le escursioni e le attività in quota, considerando le condizioni climatiche variabili di questa stagione. Una corretta preparazione è fondamentale per godersi la montagna senza rischi inutili.

